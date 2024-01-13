Киркоров спел о слухах после вечеринки Ивлеевой

Филилл Киркоров выпустил песню «Слухи» после участия в голой вечеринке Ивлеевой

Российский поп-певец Филипп Киркоров выпустил песню «Слухи» после своего участия в голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Композиция опубликована на YouTube-канале исполнителя.

В тексте певец рассуждает о друзьях, врагах, а также размышляет о будущем. В частности, там есть такие слова: «Вы не судите, я ведь всего лишь человек. Я бы хотел, чтоб сердце во мне осталось.» и «Расскажите правду, кто друзья, кто мои враги, а кто же я?».

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря 2023 года в ночном клубе «Мутабор». В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Они были одеты согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды. Артисты, принявшие участие в мероприятие, столкнулись с отменой их концертов и исключением из новогодних телешоу. Многие, в частности Филипп Киркоров лишились рекламных контрактов. Также его выступления вырезали из эфира рождественского концерта на Первом канале.

Киркоров заявлял, что оказался на вечеринке, так как «зашел не в ту дверь, не знал о характере событий». Певец подчеркнул, что не хочет, чтобы участие в вечеринке повлияло на его карьеру в России.

Позже Киркоров заявил, что хочет помочь пострадавшим жителям Белгорода. Он принял решение передать им гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» и пожертвовал 5 миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица».