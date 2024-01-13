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02:22, 13 января 2024Мир

Небензя предупредил о начале войны на Красном море и Аденском заливе

Небензя: война на Ближнем Востоке переходит на Красное море и Аденский залив
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Война на Ближнем Востоке переходит на Красное море и Аденский залив. Об этом заявил постпред России при СБ ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что такая же картина разрушений уже три месяца наблюдается в секторе Газа.

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь, МИД Йемена заявил, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на пятницу, 12 января, в связи с агрессией западных стран.

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      Юлия Мискевич
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