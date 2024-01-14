В НХЛ оценили решение IIHF отстранить Израиль

НХЛ призвала IIHF решить вопрос с допуском израильских сборных до турниров

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) оценили решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить Израиль от турниров. Заявление приводится на сайте лиги.

НХЛ выразила озабоченность недопуском сборных Израиля на соревнования. «Мы призываем IIHF предпринять все необходимые шаги для скорейшего решения проблемы, чтобы израильские сборные не были несправедливо отстранены от участия в будущих соревнованиях, на которые они имеют право и прошли квалификацию», — подчеркнули в лиге.

12 января IIHF временно отстранила израильские команды от соревнований. В организации объяснили решение соображениями безопасности.

22 марта 2023 года совет IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации также заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно.