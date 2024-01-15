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13:55, 15 января 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали главное достижение переговоров по Украине в Давосе

FT: главным достижением переговоров по Украине в Давосе стало совместное фото

Фото: Gian Ehrenzeller / Reuters

Британский журналист Генри Фой назвал главным достижением переговоров по Украине в швейцарском Давосе совместное фото с большим количеством участников, чем на прошлом подобном мероприятии. Такое мнение он выразил в статье для газеты Financial Times (FT).

«Для западных советников по национальной безопасности, которые присутствовали вчера на мирных переговорах по Украине в Давосе, главное достижение было простым — более крупная и разнообразная совместная фотография, чем в прошлый раз», — говорится в материале.

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Фой рассказал, что в дискуссии по Украине в Давосе участвовали представители 83 стран. По его словам, на предыдущем мероприятии на Мальте, которое было посвящено украинскому конфликту, присутствовало меньше человек, чем в Швейцарии.

«Прогресса по фактическому мирному соглашению достигнуто не было. Это было бы невозможно без России, а Россию не пригласили», — добавил журналист.

Дискуссия по украинской «формуле мира» прошла в Давосе 14 января. Встречу советников по национальной безопасности признали провальной, так как она завершилась без четкого плана.

Мирный саммит на Мальте состоялся в конце октября 2023 года. Агентство Bloomberg сообщило, что по итогам мероприятия страны Глобального Юга не заинтересовались мирной формулой Украины, потому что их внимание отвлек на себя палестино-израильский конфликт.

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      Олег Давыдов
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