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16:55, 15 января 2024Спорт

Роднина назвала выигравшую ЧЕ экс-россиянку фигуристкой третьего эшелона

Роднина назвала выигравшую ЧЕ Анастасию Губанову фигуристкой третьего эшелона
Анастасия Губанова

Анастасия Губанова. Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отказалась обсуждать выступление бывшей россиянки Анастасии Губановой на чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года. Ее слова приводит Sport24.

Роднина назвала представляющую Грузию спортсменку фигуристкой третьего эшелона. «Давайте будем поддерживать и говорить про тех, кто остался и работает, несмотря на все сложности. Сколько можно обсуждать тех, кто был на третьем плане в российском фигурном катании?» — заявила она.

На чемпионате Европы 2024 года Губанова завоевала серебро. Год назад спортсменка выиграла турнир.

Ранее Губанова была признана лучшей спортсменкой Грузии по итогам 2023 года. 21-летняя фигуристка — уроженка Тольятти. Спортивное гражданство россиянка сменила в 2021 году.

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      Алексей Гусев
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