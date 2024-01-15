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18:19, 15 января 2024Россия

Украина атаковала российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Сушаны

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Сушаны Климовского района Брянской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По словам губернатора, мирные жители при обстреле не пострадали, однако частично повреждены несколько административных зданий и нарушена подача электричества. «На месте работают экстренные и оперативные службы. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», — заверил Богомаз.

13 января сообщалось, что ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. По информации Shot, около шести утра была атакована деревня Телец в Трубчевском районе. Зафиксировано четыре прилета. Все снаряды упали на окраине населенного пункта. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Кроме того, Украина трижды обстреляла Брянскую область 10 января. Сначала атаке подверглось село Лемешовка. По нему выпустили более 14 снарядов. Затем ВСУ ударили по селу Азаровка. Вечером того же дня Богомаз сообщил, что под огонь попало село Подывотье Севского района, там пострадал мирный житель.

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      Константин Лысяков
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