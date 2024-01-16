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13:45, 16 января 2024Спорт

В МОК назвали условия выступления за США сбежавших из России фехтовальщиков

Фехтовальщики Бида и Лоханов смогут выступать за США при наличии гражданства
Константин Лоханов

Константин Лоханов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сбежавшие из России фехтовальщики Сергей Бида, Виолетта Бида и Константин Лоханов смогут выступать за сборную США на Олимпийских играх при наличии гражданства страны. Условия назвали
ТАСС в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы отсылаем вас к правилу 41 Олимпийской хартии, которое гласит, что любой участник Олимпийских игр должен быть гражданином страны того Национального олимпийского комитета, который принимает участие в таком соревновании», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вопросы, связанные с определением страны, которую спортсмен может представлять на Играх, решаются исполкомом МОК.

Ранее стало известно о желании фехтовальщиков получить гражданство США. Сергей Бида и Лоханов намерены отобраться в сборную страны и поехать на Олимпийские игры-2024.

26 декабря 2023 года МВД России объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). На момент отъезда Сергей Бида числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии. Его супруга ранее была военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА. Саблист Лоханов переехал в США в 2022 году.

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