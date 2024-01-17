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16:28, 17 января 2024Спорт

Теннисист Южный объявил о смерти жены

Обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный объявил о смерти супруги Юлии

Фото: @youzhnyofficial

Обладатель Кубка Дэвиса, бывший российский теннисист Михаил Южный объявил о смерти жены Юлии. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

Как отмечает журналистка The New York Times and ESPN Синди Шмерлер в соцсети X, Юлия Южная умерла в Дубае после продолжительной болезни. Жене теннисиста был 41 год.

Южный — победитель десяти турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и девяти — в парном. В 2008 году он был восьмой ракеткой мира. Вместе со сборной России теннисист дважды выигрывал Кубок Дэвиса.

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      Дарья Коршунова
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