Теннисист Южный объявил о смерти жены

Обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный объявил о смерти супруги Юлии

Обладатель Кубка Дэвиса, бывший российский теннисист Михаил Южный объявил о смерти жены Юлии. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

Как отмечает журналистка The New York Times and ESPN Синди Шмерлер в соцсети X, Юлия Южная умерла в Дубае после продолжительной болезни. Жене теннисиста был 41 год.

Южный — победитель десяти турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и девяти — в парном. В 2008 году он был восьмой ракеткой мира. Вместе со сборной России теннисист дважды выигрывал Кубок Дэвиса.