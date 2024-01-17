Заявление Зеленского о срыве Минских договоренностей по вине России опровергли

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что, несмотря на то, что Франция и Германия выступили гарантами Минских соглашений, они не были выполнены из-за России. В Москве в срыве всех договоренностей ранее обвиняли Киев.

Соответствующие сведения были опубликованы во вторник, 16 января, на официальном сайте украинского лидера.

Зеленский подчеркнул, что договоренности были нарушены именно со стороны Москвы. «Напомню, что после 2014 года были попытки заморозить войну в Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса — тогдашний канцлер Германии [Ангела Меркель], тогдашний президент Франции [Франсуа Олланд]», — отметил он.

В действительности первый Минский протокол, подписанный 5 сентября 2014 года, который прежде всего предусматривал прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей, был проигнорирован украинской стороной — Киев тогда не прекращал обстрел указанных регионов. По данным ООН, после объявления перемирия по начало ноября 2014 года в зоне конфликта погибло более 1000 человек.

В связи с этим в феврале 2015 года представители России, Украины, Германии и Франции подписали новый комплекс мер, так называемый Минск-2. Однако уже летом боевые действия вдоль линии соприкосновения возобновились: в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в МИД России неоднократно обвиняли Киев в незаконном занятии населенных пунктов в буферной зоне и появлении там тяжелой техники.

В 2022 году Меркель призналась, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время. Она подчеркнула, что Киев использовал его, чтобы стать сильнее. В том же году Олланд прокомментировал заявление бывшего канцлера ФРГ, сказав, что она была права. По его мнению, с 2014 года Украина усилила военный потенциал. Он отметил, что Западу нужна была «передышка» после 2014 года, а для Киева складывалась неблагоприятная политическая ситуация.

В январе прошлого года экс-президент Украины Петр Порошенко также заявил, что за время существования Минских соглашений Киев смог усилить армию и сформировать международную коалицию против России. «Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», — подчеркнул он.

Утверждения Зеленского о нарушении Минских договоренностей Россией не получили широкого распространения в СМИ.

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