МИД России прокомментировал удары Пакистана по Ирану

Захарова призвала Иран и Пакистан уладить напряженность в духе добрососедства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Иран и Пакистан уладить напряженность в духе добрососедства. Заявление опубликовано на сайте дипведомства.

Захарова прокомментировала обмен Ирана и Пакистана ударами по приграничной территории. Она выразила сожаление о том, что подобное происходит между дружественными странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Выражаем надежду, что Иран и Пакистан в ближайшее время найдут способ уладить возникшие разногласия в духе традиционного добрососедства, в том числе касающиеся купирования исходящих с территорий друг друга террористических угроз», — заявила представитель МИД. Она также призвала к проведению любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию с вовлеченными государствами.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя пакистанской службы безопасности сообщило, что Пакистан поднял армию по тревоге на фоне обострения ситуации с Ираном. Президент Пакистана Ариф Алви подчеркнул, что страна не пойдет на компромисс в вопросах собственной национальной безопасности и территориальной целостности.