Теннисист Медведев рассказал о своей суперспособности спать где и когда угодно

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей суперспособности. Его слова доступны на YouTube-канале Australian Open TV.

Медедев заявил, что может спать где и когда угодно. «Когда я был моложе, где-то до 21 года, я иногда развлекался по вечерам, что было не очень хорошо для моей игры. Но, возможно, практика играть без особого сна помогла мне сегодня», — добавил он.

Ранее Медведев поблагодарил болельщиков, досмотревших его победный матч с финном Эмилем Руусувуори. Спортсмены провели на корте более четырех часов и закончили играть в 03:39 по местному времени.

Медведев пробился в 1/8 финала Australian Open. Россиянин сыграет с португальцем Нуну Боржешем.

