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20:01, 22 января 2024Силовые структуры

Адвокат сообщила о частичном признании Блиновской долга по налогам

Адвокат Сальникова: Блиновская готова выплатить ФНС 350 млн рублей

Фото: Пресс-служба Замоскворецкого суда / ТАСС

Защита Елены Блиновской сообщила о частичном признании блогером вины в неуплате налогов по счету, выставленному Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает «КП» со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.

По словам защиты, реальный долг по налогам блогерши составляет около 350 миллионов рублей. Сейчас Блиновская пытается оспорить расчет ФНС в арбитражном суде. По версии адвоката, если сумма долга будет уменьшена, общая задолженность создательницы марафонов также сократится.

Сейчас задолженность Блиновской перед ФНС составляет почти 1,42 миллиарда рублей, из которых 918 миллионов — основной долг. Ежедневно к этой сумме прибавляется по 500 тысяч рублей.

Ранее блогершу отправили в СИЗО до 26 апреля. Следователи ходатайствовали об ужесточении в отношении нее меры пресечения из-за частых нарушений условий домашнего ареста.

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