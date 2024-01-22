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10:34, 22 января 2024Интернет и СМИ

В США назвали провокацией договор между Киевом и Лондоном

RS: договор между Киевом и Лондоном является провокацией

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Договор Киева с Лондоном о гарантиях безопасности является провокацией, которая препятствует началу мирных переговоров. Такое мнение в статье для Responsible Statecraft (RS) выразила журналистка из США Ева Оттенберг.

По словам Оттенберг, соглашение между Украиной и Великобританией не сулит ничего хорошего для конфликта. «Этот шаг со стороны Великобритании создаст очередное препятствие к началу мирных переговоров: тем, что он и увеличит недоверие со стороны России, и усилит противников мирных переговоров в других европейских странах», — подчеркнула она.

Киев надеется, что соглашение поспособствует его вступлению в НАТО, отмечается в материале. Однако Россия выступает против того, чтобы Украина присоединилась к Североатлантическому альянсу, также указала Оттенберг. Она назвала договор между двумя странами провокацией.

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«Заявление от Великобритании прозвучало в особенно неудачный момент, на фоне новостей, что администрация [президента США Джо] Байдена хочет начать двигаться в сторону разрешения конфликта путем переговоров. А это соглашение о безопасности гарантирует, что в ближайшее время такого урегулирования не будет», — также сочла журналистка.

Кроме того, она подчеркнула, что в случае победы России, на что указывают текущие события, Москва будет диктовать свои условия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что соглашение между Украиной и Великобританией доказывает, что Киеву не позволят выйти из конфликта с помощью подписания мирного договора.

12 января сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины сроком на 10 лет. Уточнялось, что предусмотрена возможность продления договора после истечения 10-летнего срока.

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      Олег Давыдов
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