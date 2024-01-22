Трамп назвал США утратившей волю страной

Дональд Трамп заявил, что США утратили уверенность, волю и былую силу

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна утратила волю и былую силу. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы страна в состоянии упадка, мы страна, потерявшая уверенность, волю и силу. Мы страна, просто-напросто потерявшая свой путь», — подчеркнул политик в ходе выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

Трамп заявил, что в случае его победы на президентских выборах в ноябре 2024 года Соединенные Штаты «вновь станут великой страной». «Мы будем сражаться за Америку, как никто не делал этого раньше. 2024 год будет годом нашей финальной битвы», — сказал он.

Ранее бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома и экс-советник Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил о том, что возможная победа политика на выборах президента США станет серьезной проблемой для Европы.

При этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возвращение Трампа на пост главы государства может быть именно тем, в чем сейчас нуждается весь мир.