«Роскосмос» запланировал постепенную монетизацию своих услуг

«Роскосмос» запланировал постепенную монетизацию космических услуг

Планируется постепенная монетизация космических услуг, заявил на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения») генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«С 1 января 2025 года мы будем переходить на постепенную монетизацию услуг. Я не вижу другого пути, [кроме] как привлечь внебюджетные средства для реализации дорогостоящих проектов, связанных с созданием многоспутниковых группировок», — сказал руководитель.

Борисов добавил, что в ряде случаев подобная мера может быть болезненной для различных ведомств.

В декабре глава госкорпорации заявил, что западные санкции, введенные после начала СВО на Украине, и отказ недружественных государств от сотрудничества обошлись «Роскосмосу» в 180 миллиардов рублей.