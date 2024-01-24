Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 24 января 2024Россия

Медведев назвал летчиков сбитого под Белгородом Ил-76 героями

Зампред Совбеза Медведев назвал героями летчиков сбитого под Белгородом Ил-76

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Российские летчики военного самолета Ил-76, сбитого под Белгородом, — герои. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

«Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных», — написал политик.

О крушении самолета стало известно 24 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что направляется в Корочанский район. Глава приграничного российского региона пояснил, что сейчас там работают спасатели и следователи. Другой информации он не предоставил.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Позднее Минобороны России подтвердило инцидент. По данным ведомства, на борту самолета находились 6 членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также 3 сопровождающих. Их перевозили для обмена.

Затем глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Ил-76 был сбит тремя ракетами. По его мнению, это были либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 под Белгородом

      Россиянам рассказали о способе бесплатно смотреть футбол

      Самолет Ил-76 сбили из ЗРК в Харьковской области

      Блогерша раскрыла дешевый способ омолодиться

      Стало известно о бойцах «Азова» на борту сбитого Ил-76

      Крушению Ил-76 предшествовали ночные атаки армии России по силам ВСУ в Харькове

      Жена главного тренера сборной России по футболу уедет жить в Европу

      В Германии помощь стран ЕС Киеву назвали недостаточной

      На Украине словами «отсидеться не получится» призвали рассказать правду об Ил-76

      Землетрясение произошло в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше