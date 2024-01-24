Медведев назвал летчиков сбитого под Белгородом Ил-76 героями

Зампред Совбеза Медведев назвал героями летчиков сбитого под Белгородом Ил-76

Российские летчики военного самолета Ил-76, сбитого под Белгородом, — герои. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

«Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных», — написал политик.

О крушении самолета стало известно 24 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что направляется в Корочанский район. Глава приграничного российского региона пояснил, что сейчас там работают спасатели и следователи. Другой информации он не предоставил.

Позднее Минобороны России подтвердило инцидент. По данным ведомства, на борту самолета находились 6 членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также 3 сопровождающих. Их перевозили для обмена.

Затем глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Ил-76 был сбит тремя ракетами. По его мнению, это были либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства.