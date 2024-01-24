Обвинение затребовало девять лет тюрьмы для голландского легионера «Спартака»

Обвинение затребовало 9 лет тюрьмы для голландского легионера «Спартака» Промеса

Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к девяти годам лишения свободы голландского легионера московского «Спартака» Квинси Промеса, обвиняемого в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает AD.

Заседание суда проходит в Амстердаме в среду, 24 января. 32-летний игрок на нем не присутствует. По версии обвинения, голландец исполнял руководящую роль в преступной группе, занимавшейся перевозкой запрещенных веществ.

Ранее стало известно о том, что попытка прокуратуры Нидерландов экстрадировать Промеса на родину из ОАЭ не увенчалась успехом. В ближневосточной стране игрок находится на сборах с красно-белыми.

В январе прошлого года Промеса заподозрили в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. По данным прокуратуры Нидерландов, в 2019 году хавбек был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей Уортелу.

