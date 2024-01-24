Призыв признать Украину государством-террористом после крушения Ил-76 объяснили

Депутат Чепа заявил о необходимости признания Украины государством-террористом

Признание Украины государством-террористом необходимо ввиду того, что страна обстреливает мирные города, осуществляя агрессию против гражданского населения. Так призыв объяснил в разговоре с «Лентой.ру» после крушения Ил-76 депутат Государственной Думы Алексей Чепа.

«По сути дела, это (признание Украины государством-террористом — прим. «Ленты.ру») — это политический шаг. Сегодня мы не найдем поддержку среди многих стран. Хотя, с другой стороны, сделать это необходимо, — считает политик. — Украина обстреливает мирные города, стреляет по мирным жителям. Это не военные действия».

Он также заявил о причастности к подобным действиям стран, осуществляющих поставки оружия и техники Украине. Поскольку угроза для мирного населения, по его словам, возможна именно благодаря им.

Ранее депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что после крушения военно-транспортного самолета Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту пора признать Украину государством-террористом.

Ил-76 разбился в Белгородской области в среду, 24 января. На его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. По заявлению депутата Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

Министерство иностранных дел (МИД) России официально обвинило Украину в атаке на военный самолет Ил-76 под Белгородом и охарактеризовало произошедшее как акт безумного варварства.