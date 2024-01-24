Стал известен соперник Медведева по полуфиналу Australian Open

Теннисист Даниил Медведев сыграет с немцем Зверевым в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open 2024 года. Данные доступны на сайте турнира.

Встреча пройдет 26 января. Соперник Медведева стал известен после того, как в четвертьфинале Зверев оказался сильнее испанца Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Ранее 24 января Медведев одержал победу над поляком Хубертом Хуркачом в четвертьфинале Australian Open. Встреча завершилась со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Спортсмены провели на корте 3 часа и 59 минут. Россиянин заявил, что четвертьфинал против поляка Хуберта Хуркача его уничтожил.

В другом полуфинале сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер. Матч также пройдет 26 января.