Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
1:4
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЮАР
0:0
1-й тайм
live
Тунис
Кубок африканских наций|Группа E. 3-й тур
Мальорка
Сегодня
21:30 (Мск)
Жирона
Кубок Испании|1/4 финала
Бавария
Сегодня
22:30 (Мск)
Унион
Германия - Бундеслига|13-й тур
Атлетик Б
Сегодня
23:30 (Мск)
Барселона
Кубок Испании|1/4 финала
Бостон Брюинз
Завтра
03:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:02, 24 января 2024Спорт

Стал известен соперник Медведева по полуфиналу Australian Open

Теннисист Даниил Медведев сыграет с немцем Зверевым в полуфинале Australian Open
Александр Зверев

Александр Зверев. Фото: Schreyer / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open 2024 года. Данные доступны на сайте турнира.

Встреча пройдет 26 января. Соперник Медведева стал известен после того, как в четвертьфинале Зверев оказался сильнее испанца Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Ранее 24 января Медведев одержал победу над поляком Хубертом Хуркачом в четвертьфинале Australian Open. Встреча завершилась со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Спортсмены провели на корте 3 часа и 59 минут. Россиянин заявил, что четвертьфинал против поляка Хуберта Хуркача его уничтожил.

В другом полуфинале сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер. Матч также пройдет 26 января.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Опубликован список членов экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

      На популярного российского блогера подали в суд из-за мата

      В России замедлилась инфляция

      Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по крушению Ил-76

      Появилась информация о состоянии госпитализированной звезды «Иронии судьбы»

      В Сенате США поддержали передачу российских активов Украине

      Экипаж упавшего под Белгородом Ил-76 представят к госнаградам посмертно

      45-летняя Семенович снялась в бикини на отдыхе

      По факту избиения российского подростка сверстниками возбудили уголовное дело

      Российский пилот объяснил деталь на видео с падением Ил-76 под Белгородом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше