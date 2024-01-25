Грузинская фигуристка высказалась о победе на чемпионате Европы без россиянок

Губанова заявила, что выиграла чемпионат Европы не из-за отсутствия россиянок

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, рассказала о победе на чемпионате Европы-2023. Запись подкаста «Что там в миксте?» доступна на YouTube-канале Okko Sport.

Губанова не считает, что выиграла турнир из-за отсутствия россиянок. «Соревнование-то есть, участники есть, медаль есть, титул есть. А уж кого там нет — того нет», — заявила она.

На чемпионате Европы 2024 года Губанова заняла второе место. Она уступила бельгийке Луне Хендрикс.

Губанова была признана лучшей спортсменкой Грузии по итогам 2023 года. Спортивное гражданство уроженка Тольятти сменила в 2021 году.

Россияне пропускают соревнования из-за санкций со стороны Международной федерации конькобежцев.