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14:14, 25 января 2024Россия

В России высказались об изменениях в процедуре обмена пленными с Украиной

Депутат Швыткин: обмен пленными необходимо продолжать после крушения Ил-76
СюжетМинобороны:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Изменения в процедуре обмена пленными должны после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области должны разрабатывать в Министерстве обороны России. Тем не менее ясно, что необходимо предусматривать все возможные риски, связанные с этим процессом. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Продолжать обмен необходимо. Там находятся наши граждане, наши пленные, их нужно вытаскивать, — подчеркнул политик. — Мое мнение в том, что нужно предусмотреть все возможные риски и продумать меры безопасности, чтобы обеспечить обмен».

Швыткин добавил, что конкретные меры безопасности должны обеспечить в Минобороны.

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Ранее председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил о продолжении обменов пленными с Украиной.

О крушении военного самолета под Белгородом стало известно 24 января. По сведениям Минобороны России, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных украинских военнослужащих, а также трое сопровождающих.

В Минобороны заявили, что Ил-76 рухнул после попадания снаряда зенитного ракетного комплекса, стрелявшего из Харьковской области.

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