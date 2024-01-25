Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:20, 25 января 2024Экономика

В европейской стране призвали запретить товары с Украины

Депутат Рюффен: Франции следует запретить продукты с Украины ради своих фермеров
СюжетПротесты на Украине

Фото: Martin Wagner / Globallookpress.com

Французским и европейским компаниям следует запретить украинские продукты. Об этом заявил депутат левой партии «Неподчинившаяся Франция» Франсуа Рюффен, его слова приводит ТАСС.

Представитель оппозиционных сил европейской страны объяснил свой призыв ограничить поставки дешевого зерна и курицы с Украины угрозой уничтожения европейского сельского хозяйства. Когда в Евросоюзе согласовывали сухопутные маршруты поставок продовольствия, предполагалось, что продукты направятся в Северную Африку, а не осядут на европейских рынках, мешая местным фермерам сбывать свои товары.

«Кто получил выгоду от поставок украинской курятины? Европейские и французские предприниматели, которые получили ее вдвое дешевле, чем французскую. Я не хочу допустить делокализации сельского хозяйства, как это произошло с промышленностью», — объяснил он.

Материалы по теме:
Конфликт на Украине меняет преступный мир страны. Чем опасны эти перемены для России и Европы?
Конфликт на Украине меняет преступный мир страны.Чем опасны эти перемены для России и Европы?
30 апреля 2023
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023
«Мы вольны сами выбирать партнеров» Почему страны Африки предпочли Франции дружбу с Россией и при чем тут ЧВК «Вагнер»?
«Мы вольны сами выбирать партнеров»Почему страны Африки предпочли Франции дружбу с Россией и при чем тут ЧВК «Вагнер»?
16 февраля 2023

Шесть фермерских профсоюзов уже требовали от властей ЕС ограничить импорт украинской агропродукции. Аграрии предложили усилить контроль над маршрутами украинского экспорта через ЕС в третьи страны, а также ввести «пороги импорта» для всей украинской сельскохозяйственной продукции. Это необходимо, чтобы не ставить под угрозу «выживание» европейских производителей, заявили они.

Из-за наплыва сельскохозяйственных товаров с Украины польские фермеры 24 января устроили массовую акцию протеста. Аграрии вывели на дороги тракторы и другую технику и заблокировали движение по меньшей мере в 150 пунктах по всей стране. Демонстранты выступили против ввоза товаров с Украины и других не состоящих в Европейском союзе государств, а также против ограничений, возникших с общеевропейским курсом «зеленого перехода».

Министры сельского хозяйства стран — соседей Украины обратились в Еврокомиссию с призывом вернуть пошлины на ввоз украинской сельхозпродукции. По словам главы Минсельхоза Венгрии Иштвана Надя, Брюсселю необходимо помочь европейским фермерам, защитив их интересы, и дать возможность развивать свой экспортный потенциал.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Под Оренбургом обрушилось здание, есть погибшие. Там произошел взрыв

      В России высказались об изменениях в процедуре обмена пленными с Украиной

      Адвокат заявил о невозможности Блиновской выплатить долги перед налоговой

      Путин прибыл в Калининград

      Бывшего министра ДНР Стрелкова осудили на четыре года

      В России оценили ситуацию с ценами на топливо

      Мужчина попал за решетку из-за орфографической ошибки

      В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

      В России отреагировали на планы США вывести войска из Сирии

      Венгрия откажется от возражений против фонда военной помощи ЕС Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше