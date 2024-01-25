В европейской стране призвали запретить товары с Украины

Депутат Рюффен: Франции следует запретить продукты с Украины ради своих фермеров

Французским и европейским компаниям следует запретить украинские продукты. Об этом заявил депутат левой партии «Неподчинившаяся Франция» Франсуа Рюффен, его слова приводит ТАСС.

Представитель оппозиционных сил европейской страны объяснил свой призыв ограничить поставки дешевого зерна и курицы с Украины угрозой уничтожения европейского сельского хозяйства. Когда в Евросоюзе согласовывали сухопутные маршруты поставок продовольствия, предполагалось, что продукты направятся в Северную Африку, а не осядут на европейских рынках, мешая местным фермерам сбывать свои товары.

«Кто получил выгоду от поставок украинской курятины? Европейские и французские предприниматели, которые получили ее вдвое дешевле, чем французскую. Я не хочу допустить делокализации сельского хозяйства, как это произошло с промышленностью», — объяснил он.

Шесть фермерских профсоюзов уже требовали от властей ЕС ограничить импорт украинской агропродукции. Аграрии предложили усилить контроль над маршрутами украинского экспорта через ЕС в третьи страны, а также ввести «пороги импорта» для всей украинской сельскохозяйственной продукции. Это необходимо, чтобы не ставить под угрозу «выживание» европейских производителей, заявили они.

Из-за наплыва сельскохозяйственных товаров с Украины польские фермеры 24 января устроили массовую акцию протеста. Аграрии вывели на дороги тракторы и другую технику и заблокировали движение по меньшей мере в 150 пунктах по всей стране. Демонстранты выступили против ввоза товаров с Украины и других не состоящих в Европейском союзе государств, а также против ограничений, возникших с общеевропейским курсом «зеленого перехода».

Министры сельского хозяйства стран — соседей Украины обратились в Еврокомиссию с призывом вернуть пошлины на ввоз украинской сельхозпродукции. По словам главы Минсельхоза Венгрии Иштвана Надя, Брюсселю необходимо помочь европейским фермерам, защитив их интересы, и дать возможность развивать свой экспортный потенциал.