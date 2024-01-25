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13:09, 25 января 2024Интернет и СМИ

Сбер подаст иск о банкротстве мужа Блиновской

Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Основание — наличие просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юридического лица», — сказано в заявлении.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы продлил арест на счета, недвижимость и имущество Блиновской и ее родственников. Также продлен арест денег на всех счетах организаций, подконтрольных и родственникам мужа блогера. Запрет действует до 26 апреля.

22 января Блиновская оказалась в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Причиной послужила новогодняя вечеринка, на которой женщина пообщалась со свидетелем по своему делу.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей и поместили под домашний арест.

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