Сбер подаст иск о банкротстве мужа Блиновской

Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской

Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Основание — наличие просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юридического лица», — сказано в заявлении.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы продлил арест на счета, недвижимость и имущество Блиновской и ее родственников. Также продлен арест денег на всех счетах организаций, подконтрольных и родственникам мужа блогера. Запрет действует до 26 апреля.

22 января Блиновская оказалась в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Причиной послужила новогодняя вечеринка, на которой женщина пообщалась со свидетелем по своему делу.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей и поместили под домашний арест.