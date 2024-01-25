Захарова посоветовала иностранной журналистке «наслаждаться ответами» Лаврова

Захарова посоветовала журналистке ВВС «наслаждаться ответами» главы МИД Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова после заседания Совбеза ООН вмешалась в диалог между ним и журналисткой BBC, которая вела себя невоспитанно и пыталась навязать дипломату свою точку зрения. Об этом сообщает «Пятый канал».

В ходе мероприятия Лавров высказался о недоверии Запада по поводу крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. По его словам, «международное сообщество в лице западных представителей и СМИ уже доказало свою дискредитированную позицию». Он также отметил, что Киеву было известно, кто находится на борту Ил-76, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) все же приняли решение сбить самолет.

При этом иностранная журналистка перебивала Лаврова и пыталась навязать ему свою точку зрения. Министру даже пришлось осадить представителя прессы. В конце его ответа журналистка из BBC вновь попыталась продолжить диалог. Тогда Захарова посоветовала представителям издания «сохранять спокойствие и наслаждаться ответами».

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Министерство обороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.