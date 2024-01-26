За пользователями iPhone шпионили через уведомления
Создатели приложений для iPhone нашли новый способ собирать данные пользователей. Об этом сообщает издание BleepingComputer.
Журналисты сослались на исследователя под ником Mysk, который обнаружил, что в приложениях Apple присутствует возможность шпионажа через уведомления. Разработчики могут настроить программу таким образом, чтобы она собирала и передавала данные о девайсе пользователя в фоновом режиме.
Mysk выяснил, что многие приложения собирают информацию о времени безотказной работы системы, локальных данных, языке клавиатуры, доступной памяти, состоянии батареи, об использовании памяти, модели устройства и яркости дисплея.
«Наши тесты показывают, что эта практика встречается чаще, чем мы ожидали», — заявил специалист. По его словам, сбор данных через уведомления был замечен в случае приложений TikTok, Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), X (Twitter), LinkedIn (заблокирована на территории РФ) и Bing.
Журналисты обратились за комментарием в Microsoft, X, Apple, TikTok и LinkedIn, но не получили оперативного ответа. При этом авторы отметили, что весной Apple ужесточит правила по использованию API уведомлений. В частности, компания потребует объяснить, зачем создатели приложений собирают те или иные данные.
В декабре Apple заявила, что власти некоторых стран могут следить за пользователями смартфонов через уведомления. Однако в компании отметили, что в уведомлениях редко содержится конфиденциальная информация.