За пользователями iPhone шпионили через уведомления

BleepingComputer: приложения Apple следили за пользователями через уведомления

Создатели приложений для iPhone нашли новый способ собирать данные пользователей. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты сослались на исследователя под ником Mysk, который обнаружил, что в приложениях Apple присутствует возможность шпионажа через уведомления. Разработчики могут настроить программу таким образом, чтобы она собирала и передавала данные о девайсе пользователя в фоновом режиме.

Mysk выяснил, что многие приложения собирают информацию о времени безотказной работы системы, локальных данных, языке клавиатуры, доступной памяти, состоянии батареи, об использовании памяти, модели устройства и яркости дисплея.

«Наши тесты показывают, что эта практика встречается чаще, чем мы ожидали», — заявил специалист. По его словам, сбор данных через уведомления был замечен в случае приложений TikTok, Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), X (Twitter), LinkedIn (заблокирована на территории РФ) и Bing.

Журналисты обратились за комментарием в Microsoft, X, Apple, TikTok и LinkedIn, но не получили оперативного ответа. При этом авторы отметили, что весной Apple ужесточит правила по использованию API уведомлений. В частности, компания потребует объяснить, зачем создатели приложений собирают те или иные данные.

В декабре Apple заявила, что власти некоторых стран могут следить за пользователями смартфонов через уведомления. Однако в компании отметили, что в уведомлениях редко содержится конфиденциальная информация.