Суд отказался разъяснять основания приостановки работы клуба «Мутабор»

Преображенский суд отказался разъяснять основания приостановки работы «Мутабора»

Преображенский суд Москвы отказался разъяснять основания приостановки работы клуба «Мутабор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

Отмечается, что основания просили разъяснить юристы заведения. Заседание проходило в закрытом режиме, была оглашена лишь резолютивная часть без объяснения мотивов.

10 января Лефортовский суд приостановил на 90 суток работу клуба «Мутабор», где проходила «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой. Компанию «Арт центр», владеющую торговой маркой «Мутабор», признали виновной по статье 6.6. («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах») КоАП РФ. Приостановка деятельности клуба исчисляется с 27 декабря 2023 года.

Известно, что привлечение владельцев клуба к ответственности связано с присутствием на вечеринке больного инфекционным заболеванием. Кроме того, отсутствие термометров на складе с пивом, трещины на стенах, а также следы жизнедеятельности грызунов могли послужить причиной для принятия судом решения о закрытии московского клуба.