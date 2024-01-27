Стало известно расписание матчей после перерыва в РПЛ

19-й тур Российской премьер-лиги по футболу пройдет 1 марта

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей 19-го и 20-го туров сезона-2023/2024. Информация доступна на сайте турнира.

Футбольные команды вернутся после зимнего перерыва 1 марта. Первая встреча пройдет между «Ростовом» и самарскими «Крыльями Советов» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матчи Кубка страны пройдут с 12 по 14 марта.

24 января РПЛ приняла решение о переносе 21-й тура чемпионата страны из-за выборов президента России. Изменения в календаре были приняты по итогам очного собрания лиги.

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар», в активе которого 38 очков. На втором месте располагается «Зенит», отстающий на два очка. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (32 очка). Турнир возобновится в начале марта.