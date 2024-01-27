Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аталанта
Сегодня
17:00 (Мск)
Удинезе
Италия - Серия А|22-й тур
Аугсбург
Сегодня
17:30 (Мск)
Бавария
Германия - Бундеслига|19-й тур
Лас-Пальмас
Сегодня
18:15 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|22-й тур
Ювентус
Сегодня
20:00 (Мск)
Эмполи
Италия - Серия А|22-й тур
Байер
Сегодня
20:30 (Мск)
Боруссия М
Германия - Бундеслига|19-й тур
Бостон Селтикс
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Клипперс
НБА - регулярный чемпионат
12:05, 27 января 2024Спорт

Стало известно расписание матчей после перерыва в РПЛ

19-й тур Российской премьер-лиги по футболу пройдет 1 марта

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей 19-го и 20-го туров сезона-2023/2024. Информация доступна на сайте турнира.

Футбольные команды вернутся после зимнего перерыва 1 марта. Первая встреча пройдет между «Ростовом» и самарскими «Крыльями Советов» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матчи Кубка страны пройдут с 12 по 14 марта.

24 января РПЛ приняла решение о переносе 21-й тура чемпионата страны из-за выборов президента России. Изменения в календаре были приняты по итогам очного собрания лиги.

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар», в активе которого 38 очков. На втором месте располагается «Зенит», отстающий на два очка. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (32 очка). Турнир возобновится в начале марта.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Названы детали десятилетних обязательств США по гарантиям безопасности Украине

      Минобороны опубликовало архивные документы о подвиге советского солдата

      Стало известно расписание матчей после перерыва в РПЛ

      В Германии заявили о неготовности к противостоянию с Россией

      Командир взвода рассказал об уничтожении позиций ВСУ с помощью «Гиацинта»

      В России назвали причину отсутствия реакции США на крушение Ил-76

      В России умер первый рожденный в искусственной среде детеныш косатки

      Галкин отреагировал на запрет въезда на Бали

      Стали известны причины запрета на въезд рэпера Моргенштерна в ОАЭ

      Российский самолет пытался вылететь в Москву с неисправным двигателем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше