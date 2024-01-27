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21:03, 27 января 2024Спорт

В Госдуме оценили решение российского теннисиста выступать за Казахстан

Журова назвала решение теннисиста Шевченко выступать за Казахстан странным

Фото: Unsplash

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила решение российского теннисиста Александра Шевченко сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит Sport24.

Журова назвала решение теннисиста Шевченко выступать за Казахстан странным. «Для теннисистов, я считаю, вообще не принципиально менять гражданство, они все равно играют. Поэтому смена гражданства Шевченко абсолютно бессмысленна, если только ему не пообещали деньги или финансирование», — заявила она.

Ранее 27 января Шевченко объявил, что со следующей недели будет представлять на соревнованиях Казахстан. «Не могу дождаться, когда выйду на корт, стараясь подарить незабываемые моменты себе и стране», — сказал он.

Шевченко располагается на 48-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В декабре 2023 года он женился на российской теннисистке Анастасии Потаповой.

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