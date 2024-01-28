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18:26, 28 января 2024Спорт

Медведев высказался о поражении в финале Australian Open

Даниил Медведев заявил, что лучше проиграть в финале Australian Open, чем раньше

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении в финале Australian Open-2024 от итальянца Янника Синнера. Его слова приводит «Чемпионат».

Он поблагодарил за поддержку фанатов, друзей и семью. «Всегда больно проигрывать в финале, но, наверное, лучше проиграть в финале, а не раньше. Я всегда хочу победить, проигрывать тяжело, но я горжусь собой и в следующий раз буду больше стараться», — заявил Медведев.

Ранее стало известно, что Медведев заработал 1,1 миллиона долларов призовых на турнире. Синнер получит на миллион больше.

Россиянин проиграл в пятисетовом матче ранее 28 января. Синнер впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».

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      Алексей Гусев
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