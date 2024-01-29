Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:37, 29 января 2024Из жизни

Гендиректор РЖД впервые высказался о ситуации с выброшенным котом Твиксом

Гендиректор РЖД Белозеров: ситуация с котом Твиксом была форс-мажором

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров впервые высказался о ситуации с выброшенным на мороз котом Твиксом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В беседе с корреспондентом Shot Белозеров рассказал, что за перевозку животных, в первую очередь, отвечают их хозяева, однако подобных ситуаций в любом случае не должно возникать, поэтому нужно усовершенствовать правила перевозки.

«У меня две собаки и кот. И я не представляю, чтобы животные не в домашней среде остались без контроля. Отношение к домашним животным сильно изменилось за последнее время, и мы хотим полностью соответствовать этим требованиям. Такое не должно было произойти. Каждый должен был выполнить свою часть: кот должен был быть закрыт в переноске и не должен был оттуда выйти, владелец должен за этим внимательно следить, как минимум, откликаться на такие вещи. Наверное, действия в отношении высаживания тоже должны быть регламентированы, это — форс-мажор», — отметил Белозеров.

Материалы по теме:
Был похож на бродячего, неухоженный: выбросившая кота Твикса из поезда на мороз проводница объяснила свой поступок
Был похож на бродячего, неухоженный: выбросившая кота Твикса из поезда на мороз проводница объяснила свой поступок
22 января 2024
Проводница выкинула кота из вагона поезда. Теперь сотни россиян помогают хозяину искать любимого питомца
Проводница выкинула кота из вагона поезда. Теперь сотни россиян помогают хозяину искать любимого питомца
19 января 2024
Выброшенный из поезда кот Твикс насмерть замерз в снегу. Проводницу могут привлечь к уголовной ответственности
Выброшенный из поезда кот Твикс насмерть замерз в снегу.Проводницу могут привлечь к уголовной ответственности
20 января 2024

Сейчас проводница, которая высадила кота в Кирове, временно отстранена от работы.

Ранее художник Никас Сафронов заявил, что увековечит память о коте Твиксе, написав его портрет.

11 января проводница выкинула из вагона кота, выбравшегося из переноски, решив, что он беспризорный. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Инцидент вызвал общественный резонанс. Возбуждено дело по статье о жестоком обращении с животными.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На бывшем заводе Volkswagen в России нашли тысячи новых иномарок. Какие машины там есть и можно ли их купить?

      Дуа Липа снялась в откровенном боди в необычной позе

      Российская фристайлистка стала серебряным призером турнира в США

      В Литве облили красной краской памятник партизану «лесных братьев»

      Гендиректор РЖД впервые высказался о ситуации с выброшенным котом Твиксом

      В России собравшийся на СВО чиновник рассказал о первом дне подготовки в Чечне

      Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за откровения об аборте

      Мобилизованного россиянина осудили на семь лет за дезертирство

      В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»

      Названы четыре важных составляющих для молодости и здоровья мозга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше