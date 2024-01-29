Гендиректор РЖД впервые высказался о ситуации с выброшенным котом Твиксом

Гендиректор РЖД Белозеров: ситуация с котом Твиксом была форс-мажором

Гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров впервые высказался о ситуации с выброшенным на мороз котом Твиксом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В беседе с корреспондентом Shot Белозеров рассказал, что за перевозку животных, в первую очередь, отвечают их хозяева, однако подобных ситуаций в любом случае не должно возникать, поэтому нужно усовершенствовать правила перевозки.

«У меня две собаки и кот. И я не представляю, чтобы животные не в домашней среде остались без контроля. Отношение к домашним животным сильно изменилось за последнее время, и мы хотим полностью соответствовать этим требованиям. Такое не должно было произойти. Каждый должен был выполнить свою часть: кот должен был быть закрыт в переноске и не должен был оттуда выйти, владелец должен за этим внимательно следить, как минимум, откликаться на такие вещи. Наверное, действия в отношении высаживания тоже должны быть регламентированы, это — форс-мажор», — отметил Белозеров.

Сейчас проводница, которая высадила кота в Кирове, временно отстранена от работы.

Ранее художник Никас Сафронов заявил, что увековечит память о коте Твиксе, написав его портрет.

11 января проводница выкинула из вагона кота, выбравшегося из переноски, решив, что он беспризорный. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Инцидент вызвал общественный резонанс. Возбуждено дело по статье о жестоком обращении с животными.

