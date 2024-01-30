Федерация фигурного катания России выступила против дисквалификации Валиевой

В ФФККР заявили, что не согласны с дисквалификацией Камилы Валиевой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступила против решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за употребление допинга. Об этом сообщается на сайте организации.

В ФФККР заявили, что не согласны и будут предпринимать необходимые меры по защите прав команды и каждого спортсмена в отдельности, в том числе в судебном порядке. Они подчеркнули, что интересы фигуристов остаются важнейшим приоритетом федерации. «Мы были и остаемся со своими спортсменами. Уверены в их чистоте и честности», — добавили в федерации.

Ранее сборную России лишили золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 после аннулирования баллов Валиевой. В результате Россия опустилась на третье место в турнирной таблице, золото перешло команде США, серебро — Японии.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются.