Медведев заявил о планах разместить новое оружие вблизи границы с Японией

Медведев заявил, что Россия разместит на Курильских островах новое оружие

Россия планирует разместить на Курильских островах новое оружие. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в записи на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также подчеркнул, что Курилы будут активно развиваться, их стратегическая роль расти.

Комментируя слова японского премьер-министра Фумио Кисиды о готовности страны к заключению мирного договора с Россией с сохранением направленных против нее санкций, Медведев отметил, что это возможно только при условии признания Токио Курильских островов российской территорией, а не спорным регионом.