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15:02, 30 января 2024Россия

В Госдуме предупредили об опасности для Залужного после данных о его отставке

Депутат Шеремет: Зеленский может пойти на физическое устранение Залужного

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Владимир Зеленский может пойти на физическое устранение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

Такое заявление политик сделал на фоне появившихся в украинских СМИ данных об отставке Залужного. По их информации, Зеленский лично встретился с военачальником предложил главнокомандующему покинуть пост, но тот отказался. Сообщается, что Зеленский не предложил Залужному никакой должности взамен. При этом в Минобороны Украины эти данные опровергли.

«Зеленскому главное — любой ценой сохранить власть, без которой он останется не у дел, поэтому он может пойти на физическое устранение Залужного, так как видит в нем для себя главного политического конкурента. Жизнь Залужного в опасности», — предупредил парламентарий.

По его мнению, история с возможной отставкой главнокомандующего ВСУ показывает кризис власти на Украине. Руководство страны похоже на банку, где пауки поедают друг друга, добавил Шеремет.

Военный эксперт Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» ранее объяснял, что слухи об отставке связаны с внутриполитической ситуацией в республике. Специалист уверен, что все в окружении Зеленского понимают, что Залужный имеет большие шансы занять его кресло. В свою очередь, ведущий эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак назвал отражением борьбы США и Великобритании на Украине ситуацию вокруг Залужного.

На фоне слухов сам Залужный опубликовал в соцсетях фотографию из рабочего кабинета. На фото главком сидит в офисе вместе с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Никакого текстового комментария к снимку не прилагается.

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      Анастасия Шейкина
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