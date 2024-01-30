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12:48, 30 января 2024Спорт

В Госдуме оценили лишение России золота командного турнира Олимпийских игр-2022

Журова: МОК не может награждать призеров командного турнира Игр-2022 без россиян

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила лишение России золота командного турнира по фигурному катанию на Играх-2022. Ее слова приводит ТАСС.

«Они вычли очки Камилы Валиевой, и этого хватило для бронзы. Они не прикрылись. Такое решение справедливое в смысле очков, но для нас эти спортсмены все равно золотые», — заявила депутат. Журова добавила, что Международный олимпийский комитет (МОК) не может проводить церемонию награждения призеров командного турнира без россиян.

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29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Баллы за выступление фигуристки на Олимпийских играх-2022 были аннулированы, в результате чего сборная России опустилась с первого на третье место в зачете командного турнира. Золото перешло команде США, серебро — Японии.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся во время Олимпиады в Пекине. После окончания командного турнира стало известно, что в пробе на тот момент 15-летней фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

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