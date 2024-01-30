В Госдуме оценили лишение России золота командного турнира Олимпийских игр-2022

Журова: МОК не может награждать призеров командного турнира Игр-2022 без россиян

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила лишение России золота командного турнира по фигурному катанию на Играх-2022. Ее слова приводит ТАСС.

«Они вычли очки Камилы Валиевой, и этого хватило для бронзы. Они не прикрылись. Такое решение справедливое в смысле очков, но для нас эти спортсмены все равно золотые», — заявила депутат. Журова добавила, что Международный олимпийский комитет (МОК) не может проводить церемонию награждения призеров командного турнира без россиян.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Баллы за выступление фигуристки на Олимпийских играх-2022 были аннулированы, в результате чего сборная России опустилась с первого на третье место в зачете командного турнира. Золото перешло команде США, серебро — Японии.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся во время Олимпиады в Пекине. После окончания командного турнира стало известно, что в пробе на тот момент 15-летней фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.