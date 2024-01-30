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10:10, 30 января 2024Спорт

В США сделали заявление о судьбе золотых медалей командного турнира Игр-2022

Глава НОК США Хиршланд: американские фигуристы получат золотые медали Игр-2022

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд сделала заявление о судьбе золотых медалей командного турнира фигуристов на Играх-2022. Ее слова приводятся на странице организации в соцсети X.

Хиршланд после разговора с Международным олимпийским комитетом (МОК) подтвердила, что американские фигуристы, изначально занявшие второе место, получат золотые олимпийские медали. На турнире команду представляли одиночники Натан Чен и Винсент Чжоу, одиночница Карен Чен, спортивная пара Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, а также танцевальные дуэты Мэдисон Чок — Эван Бейтс и Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

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29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Таким образом, спортсменка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022 в составе сборной России.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся во время Игр в Пекине, когда стало известно, что в пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была отложена церемония награждения призеров командного турнира. При этом CAS позволил Валиевой участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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