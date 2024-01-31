Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:46, 31 января 2024Россия

Путину передали удостоверение кандидата в президенты

Актер Владимир Машков передал Путину удостоверение кандидата в президенты

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина актер Владимир Машков рассказал, что передал политику удостоверение кандидата. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, я передал Владимиру Владимировичу удостоверение», — сообщил народный артист России, добавив, что сделал это в среду, 31 января.

29 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Путина кандидатом на выборах президента России. Из всех подписей, поданных в поддержку кандидатуры действующего главы государства, лишь доли процента оказались недействительными. Как уточнял представитель кремля Дмитрий Песков, Путин не будет принимать участия в предвыборных дебатах.

По словам Машкова, в поддержку Путина было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России. Дистанционное голосование на выборах проведут в 29 регионах России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин решил обезопасить Россию от обстрелов с Украины. Как это будет сделано?

      Раскрыты последствия от геоинженерного вмешательства в глобальное потепление

      Россиянин предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма за комментарий

      Акции китайских компаний обвалились до минимума за пять лет

      Врач спас жизнь пассажирке самолета с помощью Apple Watch

      В США предрекли победу России в случае прекращения помощи Украине от Запада

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в Сочи

      Депутат Рады заявила об антиконституционности законопроекта о мобилизации

      55-летняя Светлана Бондарчук снялась в кроп-топе без бюстгальтера

      Российский пенсионер признался в расчленении сына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше