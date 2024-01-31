Путину передали удостоверение кандидата в президенты

Актер Владимир Машков передал Путину удостоверение кандидата в президенты

Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина актер Владимир Машков рассказал, что передал политику удостоверение кандидата. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, я передал Владимиру Владимировичу удостоверение», — сообщил народный артист России, добавив, что сделал это в среду, 31 января.

29 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Путина кандидатом на выборах президента России. Из всех подписей, поданных в поддержку кандидатуры действующего главы государства, лишь доли процента оказались недействительными. Как уточнял представитель кремля Дмитрий Песков, Путин не будет принимать участия в предвыборных дебатах.

По словам Машкова, в поддержку Путина было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России. Дистанционное голосование на выборах проведут в 29 регионах России.