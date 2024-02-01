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17:51, 1 февраля 2024Спорт

Карпин назвал причину уменьшившейся симпатии к Москве

Валерий Карпин заявил, что Москва стала нравиться ему меньше из-за пробок

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин назвал причину уменьшившейся симпатии к Москве. Его слова приводит Sport24.

По словам специалиста, город ему стал нравиться меньше из-за пробок. «Когда был моложе, было пофиг. А сейчас напрягает. От точки А до точки В добираться минимум час. Запланировать два дела в Москве в один день — практически нереально», — отметил Карпин.

Тренер также назвал свой любимый город на земле. «Сан-Себастьян. Еще люблю Виго, Нарву, Таллин и Ростов», — поделился Карпин.

Специалист, будучи футболистом, на протяжении четырех лет играл за московский «Спартак», он также пять лет тренировал красно-белых. С 1994 по 2005 год Карпин выступал за испанские команды «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».

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      Алексей Гусев
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