НХЛ объявила о проведении нового турнира для сборных без России

НХЛ объявила о проведении турнира четырех наций для сборных без России

Национальная хоккейная лига (НХЛ) проведет новое соревнование для сборных команд, который получит название турнир четырех наций. Об этом сообщается на сайте организации.

В нем выступят Канада, США, Швеция и Финляндия. Участие России и других сборных не предусмотрено. Соревнования пройдут в феврале 2025 года. Команды в течение девяти дней проведут по три игры по традиционной круговой системе. Две лучшие сборные пройдут в финал, который состоит из одной игры.

Ранее НХЛ анонсировала участие своих хоккеистов в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. В последний раз представители лиги выступали на Играх в 2014-м в Сочи.

В ноябре прошлого года директор Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что россияне не примут участия в Кубке мира-2025. Причиной стало то, что многие федерации не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами.