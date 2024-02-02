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14:08, 2 февраля 2024Экономика

Продажи Apple в Китае обвалились

Bloomberg: продажи Apple в Китае в первом квартале обвалились на 13 %

Фото: Thomas Peter / Reuters

Продажи Apple в Китае обвалились на 13 процентов. О показателях компании сообщили в отчете по итогам первого квартала 2024 финансового года.

За квартал производитель реализовал техники на 20,8 миллиарда долларов — падение продаж стало рекордным с 2018 года. Как отмечают опрошенные Bloomberg аналитики, компания теряет влияние на китайском рынке, на который приходится примерно пятая часть ее продаж. После публикации отчета акции Apple на бирже Nasdaq в США подешевели на 2,15 процента, до 182,85 доллара.

Китайский рынок — третий по величине продаж для Apple. При этом сегмент телефонов в КНР самый конкурентный, добавил финансовый директор компании Лука Маэстри. По словам гендиректора Тима Кука, он очень оптимистично настроен в отношении Китая в долгосрочной перспективе.

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По данным аналитиков Jefferies, в первую неделю 2024 года продажи iPhone в Китае упали на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За весь 2023 год снижение продаж составило 3 процента. Чтобы стимулировать граждан покупать телефоны на фоне низкого спроса и растущей конкуренции Apple решила снизить цены на последние модели iPhone на 500 юаней (70 долларов, около 6150 рублей).

Ранее Bloomberg сообщал, что Китай планирует распространить запрет на использование iPhone не только для чиновников, но и для сотрудников государственных компаний. Эта мера может привести к суммарному ущербу в 194 миллиарда долларов для американской корпорации, подсчитали аналитики. Однако позднее представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китай не запрещал покупку или использование на территории страны мобильных телефонов зарубежных брендов.

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      Вячеслав Агапов
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