Роднина прокомментировала дисквалификацию Валиевой

Роднина: нужно было заранее думать, как защитить фигуристку Камилу Валиеву в CAS

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о дисквалификации за допинг российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее комментарий приводит «Матч ТВ».

«Чтобы не было обидно сейчас из‑за такого вердикта, нужно было думать заранее о том, как помочь ей, а не послесловия публиковать», — заявила Роднина. Она отметила, что в законе о борьбе с допингом в спорте указано, что ответственность за попадание допинга в организм несовершеннолетнего спортсмена несут тренер, врач и родители.

Ранее тренер Этери Тутберидзе упрекнула Спортивный арбитражный суд (CAS) в том, что он не установил, как именно запрещенное вещество попало в организм Валиевой. Кроме того, специалист выразила сомнения в том, что фигуристку кто-то защищал на слушаниях, и назвала вердикт суда худшим.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Спортсменка вместе с партнерами по сборной России лишена золота за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022. Другим участникам российской команды Международный союз конькобежцев присудил бронзовые медали.