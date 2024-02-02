Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элисе Мертенс
Сегодня
20:30 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Линц
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шабаб Аль-Ахли
Сегодня
17:00 (Мск)
Ростов
Winline Зимний Кубок РПЛ|1-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
11:42, 2 февраля 2024Спорт

Роднина прокомментировала дисквалификацию Валиевой

Роднина: нужно было заранее думать, как защитить фигуристку Камилу Валиеву в CAS

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о дисквалификации за допинг российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее комментарий приводит «Матч ТВ».

«Чтобы не было обидно сейчас из‑за такого вердикта, нужно было думать заранее о том, как помочь ей, а не послесловия публиковать», — заявила Роднина. Она отметила, что в законе о борьбе с допингом в спорте указано, что ответственность за попадание допинга в организм несовершеннолетнего спортсмена несут тренер, врач и родители.

Ранее тренер Этери Тутберидзе упрекнула Спортивный арбитражный суд (CAS) в том, что он не установил, как именно запрещенное вещество попало в организм Валиевой. Кроме того, специалист выразила сомнения в том, что фигуристку кто-то защищал на слушаниях, и назвала вердикт суда худшим.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Спортсменка вместе с партнерами по сборной России лишена золота за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022. Другим участникам российской команды Международный союз конькобежцев присудил бронзовые медали.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России задержали контейнеры с формой ВСУ. Груз шел транзитом через Китай в Польшу

      Мужчина отправился в тюрьму на 100 лет после конфликта из-за украденного обеда

      Россиянам раскрыли способ вернуть средства за страховку по ипотеке

      На месте крушения Ил-76 не осталось обломков самолета

      В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск бойцам СВО в одном случае

      Хранившая четыре года мумию мужа россиянка запугивала детей психбольницей

      В США испытали микроволновое оружие

      В ВВС Украины матом призвали ждать западные самолеты и «не трындеть»

      Стало известно о подготовке Украины к атаке российского Ил-76 с пленными

      Жертвами пожара на заправке в Кении стали два человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше