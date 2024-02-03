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13:44, 3 февраля 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о реакции украинской армии на отставку Залужного

Военный эксперт Глазунов: украинская армия будет недовольна отставкой Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Вооруженных сил Украины (ВСУ) негативно отнесутся к отставке главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался о реакции украинских солдат на возможную смену военачальника.

«Среди украинских военных авторитет Залужного намного выше, чем авторитет [президента Украины Владимира] Зеленского. Я даже больше скажу: авторитет Залужного среди украинской политической элиты даже выше, чем авторитет Зеленского, поэтому в армии могут быть недовольны отставкой», — сказал он.

Собеседник «Ленты.ру» считает, что украинский лидер консультируется с властями США относительно отставки Залужного.

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По информации The Washington Post (WP), власти Украины сообщили администрации США о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как пишет издание, чиновники Белого дома не поддержали идею, но и не стали возражать. В Вашингтоне назвали планы уволить военачальника суверенным выбором президента страны. Как отмечает газета, глава республики еще не подписал указ об увольнении Залужного, когда это может произойти, неизвестно.

В конце января сразу в нескольких Telegram-каналах появились неподтвержденные данные о готовящейся отставке Валерия Залужного. Министерство обороны Украины опровергло эту информацию. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — сообщили в ведомстве.

После этого украинское издание «Зеркало недели» написало, что Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность. В материале сказано, что украинский лидер лично встретился с Залужным и предложил ему написать рапорт об отставке, однако тот отказался.

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