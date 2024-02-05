Бросившего банан в игрока «Зенита» оштрафовали

Бросивший банан в игрока «Зенита» Вендела болельщик выплатит 356 тысяч рублей

Болельщика «Волги» оштрафовали за брошенный банан в игрока «Зенита» Вендела. Об этом сообщает «73 Онлайн».

Ульяновский областной суд обязал фаната выплатить 356 700 рублей. Мужчина подавал апелляцию, однако решение не было пересмотрено.

В марте Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Волгу» за инцидент на 500 тысяч рублей. Также команде назначили один кубковый матч без зрителей условно.

25 февраля 2023-го «Зенит» на выезде одержал победу над «Волгой» со счетом 3:0 в матче четвертьфинала Кубка России. В конце встречи неизвестный фанат бросил банан в сторону бразильского хавбека петербуржцев. После этого футболист призвал бороться с расизмом.

