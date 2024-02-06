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18:37, 6 февраля 2024Мир

В России объяснили страх Запада из-за возможной встречи Такера Карлсона и Путина

Депутат Чепа счел полезной возможную встречу Такера Карлсона и Путина

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил страх Запада из-за возможной встречи американского журналиста Такера Карлсона и президента России Владимира Путина. В беседе с «Лентой.ру» депутат заявил, что возможное интервью российского лидера Карлсону может быть полезным для граждан европейских стран.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о панике среди европейских политиков из-за возможной встречи Карлсона и Путина. «Они паникуют, потому что лгут, и ложь выйдет для них боком!» — сообщил Филиппо.

«Мы видим, как Запад реагирует на любую правду и любую информацию, которая исходит из Москвы. Запад пытается все исказить и перефразировать. Поэтому, если состоится интервью, то, я уверен, что это вызовет очень большой интерес у простых граждан, которые постоянно получают противоположную, искаженную информацию о происходящих событий. Услышать правду будет очень интересно гражданам Европы и Америки», — считает Чепа.

В начале февраля Такера Карлсона заметили в Москве: 3 февраля в сети опубликовали его фотографию, сделанную в Большом театре. Американский политолог Джон Вароли предположил, что Карлсон приехал в Россию, чтобы взять интервью у Путина.

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В сентябре 2023 года Карлсон заявил, что правительство США сорвало его планы взять интервью у Путина.

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