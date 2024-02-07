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18:10, 7 февраля 2024Россия

Падение снаряда под кабину ехавшей по дороге фуры в Белгороде сняли на видео

Shot опубликовал видео падения снаряда под кабину фуры в Белгороде

В Белгороде снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал под кабину фуры. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно, что как после падения снаряда вздымается столб дыма. Судя по приложенной фотографии, у большегруза повреждена передняя часть и выбито лобовое стекло.

По информации издания, водитель выжил и находится в сознании. Сейчас его везут в больницу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых при обстреле Белгорода со стороны Украины. У одного пострадавшего диагностировали баротравма, от госпитализации он отказался. Второго доставили в городскую больницу №2 с осколочным ранением головы и контузией.

Кроме того, повреждены два многоквартирных дома, территория промышленного предприятия и порядка 15 автомобилей. В Белгородском районе области разрушения выявлены в двух частных домовладениях и на территории одного предприятия.

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      Константин Лысяков
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