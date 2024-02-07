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09:05, 7 февраля 2024Наука и техника

В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии

«Лаборатория будущего» создала дрон «Канатоход» для обслуживания ЛЭП

Кадр: «Лаборатория будущего»

Российская компания «Лаборатория будущего» создала дрон «Канатоход», который с 2023 года успешно применяют для диагностики, обслуживания и ремонта линий электропередачи (ЛЭП) в Саудовской Аравии. Об этом директор организации Александр Лемех сообщил ТАСС.

Он отметил, что компания разработала летающую платформу «Канатоход» и модули для работы на высоковольтных проводах ЛЭП. «Наше ноу-хау в том, что мы решили вопросы электромагнитной совместимости: обычно дрон выходит из строя, если находится близко от ЛЭП, из-за мощного электромагнитного поля. Мы же разработали дрон, который может сесть прямо на провод, где примерно 220 киловольт, и аппарат не выходит из строя», — сказал глава организации.

Российская компания сотрудничает с корпорацией Saudi Electricity Company из Саудовской Аравии. Лемех отметил, что в 2022 году «Лаборатории будущего» дали две самые сложные линии электропередачи для работы. В 2023 году компания изготовила около ста больших дронов, включая 40 аппаратов для рынка Ближнего Востока.

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По словам главы компании, одной из особенностей «Канатохода» является способность работать несколько часов без подзарядки, подзаряжаясь от провода. «"Лаборатория будущего" стремится к тому, чтобы наши дроны могли постоянно подпитываться от линий ЛЭП и работали бесконечно долго», — сказал Лемех.

В конце 2021 года стало известно, что специалисты из высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова Минобороны России разработали проект дрона, который будет заряжаться напрямую от линии электропередачи.

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      Даниил Иринин
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