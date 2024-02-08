Песков рассказал об ожиданиях Кремля от интервью Путина Карлсону

Песков: у Кремля нет конкретных ожиданий по реакции на интервью Путина Карлсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Кремля нет конкретных ожиданий относительно реакции на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом пишет РИА Новости.

Песков высказался о реакции на интервью словами «здесь не может быть каких-то конкретных ожиданий». «Понятно, что реакция будет весьма и весьма разнообразная. Но главное, чтобы она была, потому что разнообразная реакция означает, что с ним ознакомились», — заявил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ оценил необходимость защиты Карлсона после интервью с Путиным. Песков счел, что журналист вряд ли нуждается в защите со стороны России.

Перед этим Евросоюз опроверг сообщения о том, что в отношении Карлсона могут ввести санкции из-за поездки в Россию и интервью с Путиным. Источник из Совета ЕС заявил, что в данный момент этот вопрос не обсуждается.