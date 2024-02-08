Евросоюз опроверг сведения о возможных санкциях против Карлсона

Евросоюз не обсуждает введение санкций Карлсону за интервью с Путиным

Европейский союз (ЕС) не обсуждает введение санкций против американского журналиста, бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона за его интервью с президентом России Владимиром Путиным. О возможных последствиях для журналиста ТАСС сообщил источник из Совета ЕС.

«Нет, в настоящее время нет речи о введении санкций против него», — сообщил собеседник агентства из делегации одной из стран в Совете ЕС.

Этим высказыванием он опроверг сведения, опубликованные в американском издании Newsweek. В нем политики из Евросоюза предположили, что против Карлсона могут ввести санкции после выхода интервью с российским лидером.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил роль интервью Карлсона с Путиным. Он заявил, что этот материал станет ударом по русофобии.

8 февраля американский журналист назвал дату выхода интервью с главой российского государства. Карлсон заявил, что оно будет опубликовано 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Ранее он также пообещал выложить запись беседы на своем сайте без монтажа.

Карлсон анонсировал интервью с Путиным 6 февраля. Он заявил, что прибыл в Москву именно с этой целью. По словам экс-ведущего Fox News, он решил побеседовать с российским лидером, так как многие американцы не знают, что происходит в России и на Украине в настоящий момент.