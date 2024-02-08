Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:18, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

Евросоюз опроверг сведения о возможных санкциях против Карлсона

Евросоюз не обсуждает введение санкций Карлсону за интервью с Путиным

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) не обсуждает введение санкций против американского журналиста, бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона за его интервью с президентом России Владимиром Путиным. О возможных последствиях для журналиста ТАСС сообщил источник из Совета ЕС.

«Нет, в настоящее время нет речи о введении санкций против него», — сообщил собеседник агентства из делегации одной из стран в Совете ЕС.

Этим высказыванием он опроверг сведения, опубликованные в американском издании Newsweek. В нем политики из Евросоюза предположили, что против Карлсона могут ввести санкции после выхода интервью с российским лидером.

Материалы по теме:
Путин дал первое интервью иностранному журналисту с начала СВО. Почему он решил поговорить с Такером Карлсоном?
Путин дал первое интервью иностранному журналисту с начала СВО. Почему он решил поговорить с Такером Карлсоном?
7 февраля 2024
Такер Карлсон объявил дату публикации интервью с Путиным. Какие последствия может иметь беседа для США?
Такер Карлсон объявил дату публикации интервью с Путиным. Какие последствия может иметь беседа для США?
Сегодня

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил роль интервью Карлсона с Путиным. Он заявил, что этот материал станет ударом по русофобии.

8 февраля американский журналист назвал дату выхода интервью с главой российского государства. Карлсон заявил, что оно будет опубликовано 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Ранее он также пообещал выложить запись беседы на своем сайте без монтажа.

Карлсон анонсировал интервью с Путиным 6 февраля. Он заявил, что прибыл в Москву именно с этой целью. По словам экс-ведущего Fox News, он решил побеседовать с российским лидером, так как многие американцы не знают, что происходит в России и на Украине в настоящий момент.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      У Байдена нашелся план Б после провала законопроекта о помощи Украине

      ЕС раскритиковал своих членов за попадание запрещенных товаров в Россию

      В квартире москвича нашли 1,6 килограмма героина

      Раскрыты обстоятельства культурной революции Homo sapiens

      Сыгравший Воланда актер оценил новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

      Россияне стали постоянными клиентами микрофинансовых организаций

      Кети Топурия станет матерью в третий раз

      Минобороны предложило ввести предельный возраст контрактников при мобилизации

      В российском городе ребенок расшибся при падении с крыльца аварийного дома

      В ЦИК назвали число мертвых душ в подписях Надеждина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше