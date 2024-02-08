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08:17, 8 февраля 2024Мир

Вучич рассказал о поддержке Путина большинством украинцев в Сербии. Россияне продемонстрировали обратный результат

Вучич: украинцы в Сербии поддерживают Путина, а россияне настроены по-другому

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

Большинство проживающих в Сербии украинцев поддерживают российского лидера Владимира Путина, чего нельзя сказать о приехавших россиянах. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.

«Россиян в Сербии немного, но интересно, что эти россияне в Сербии в основном ориентированы против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие и намного больше настроены за Путина», — рассказал он.

В Сербии подсчитали россиян и украинцев

В декабре 2022 года Вучич заявил, что в страну после начала спецоперации прибыли более 100 тысяч россиян и 20 тысяч украинцев. Сербский лидер объявил, что в скором времени они смогут получить гражданство республики. Он также подчеркнул, что вся процедура будет осуществляться в ускоренном режиме. По словам Вучича, Сербии не хватает рабочей силы, а приоритетное право в получении документов будут иметь граждане России и Украины, владеющие в Сербии предприятиями, которые обеспечивают рабочими местами население, а также граждане, работающие в местных компаниях или занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью.

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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич указала, что приток в страну тысяч россиян принес выгоду государству. По ее словам, эти люди были не только привлечены экономикой балканской страны, но и «не чувствовали себя желанными гостями в Европе». Глава правительства отметила, что Сербия предлагает льготы российским специалистам, в том числе инженерам, «в основном очень молодым, очень квалифицированным, очень талантливым людям».

При этом член Европарламента от Болгарии Андрей Ковачев обратился к главе внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепу Боррелю с вопросом о том, какими критериями должны руководствоваться страны-члены при принятии решения о предоставлении убежища «представителям российской оппозиции». Так, в своем обращении «Российским оппозиционерам отказали в убежище в странах ЕС» Ковачев сказал, что у многих из них не осталось законных оснований для пребывания на территории Евросоюза. Парламентарий привел в пример российского оппозиционера, которому Верховный административный суд Болгарии отказал в предоставлении убежища, и поинтересовался, каким образом европейские институты могут вмешаться, чтобы «избежать депортации в Россию» таких граждан.

Сербия отказалась раздавать паспорта

Спустя полгода власти Сербии отказались от такой идеи. Это было связано с предупреждением со стороны Евросоюза, что такая инициатива не вызывает одобрения в Брюсселе. В ЕС считают, что такие меры угрожают безопасности объединения. «Если предоставление гражданства будет сочтено представляющим повышенный риск для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен», — указали в Еврокомиссии.

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При этом в июле того же года Белград все же сделал послабление для кандидатов на получение сербского паспорта или вида на жительство. Теперь ВНЖ и разрешение на работу можно получить одновременно, оформив «единое разрешение» в МВД Сербии. Кроме того, разрешение на работу будет действовать в течение трех лет вместо одного. После трех лет проживания в стране иностранцы смогут получить постоянный вид на жительство (ПМЖ) — в настоящее время для этого требуется пять лет.

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      Марина Совина
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