«Полная ложь». Такер Карлсон ответил на информацию о встрече со Сноуденом в Москве. Что об этом известно?

Semafor: журналист Такер Карлсон встретился в России со Сноуденом и Тарой Рид

Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Россию встретился с бежавшими из родной страны экс-сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах президента США Джо Байдена. Об этом стало известно изданию Semafor.

При этом, как отмечает СМИ, сам Карлсон в СМС сообщил, что информация о его встрече со Сноуденом и Рид — полная ложь.

Встреча Карлсона со Сноуденом длилась несколько часов

Как утверждает Semafor, Карлсон встретился со Сноуденом в четверг, 8 февраля. Издание отмечает, что экс-сотрудник спецслужб США появлялся в прессе в течение многих лет после того, как бежал в Россию, но в последние годы он в значительной степени отказался от публичных выступлений, ссылаясь на желание обеспечить конфиденциальность для своей семьи.

Американский журналист Такер Карлсон (в центре) в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сноуден в 2013 году оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран.

Спасаясь от преследования со стороны властей США, в мае 2013 года Сноуден бежал в Гонконг и направил запросы на получение убежища властям некоторых стран, в том числе России. 23 июня того же года Сноуден вылетел в Москву. 1 августа 2014 года американец получил вид на жительство в РФ на три года, а в октябре того же года — бессрочный вид на жительство в России. В декабре 2022 года Сноуден принял присягу и получил российский паспорт.

Сам Сноуден, комментируя отказ других стран предоставить политическое убежище, отмечал, что некоторые опасались реакции США, а другие не были уверены в возможности обеспечить его безопасность.

Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил Эдвард Сноуден экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США

Semafor не раскрыл детали разговора Такера и Сноудена, уточнив лишь, что встреча длилась несколько часов. При этом издание уточняет, что это интервью не предназначалось для видеопрограммы Карлсона.

В Кремле не знают, встречался ли Карлсон со Сноуденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о встрече Карлсона и Сноудена, отметил, что у него нет такой информации.

«Нет [не известно]. Это его личное дело», — ответил представитель Кремля на вопрос, известно ли ему о каких-либо встречах Карлсона в России, кроме как с президентом страны Владимиром Путиным.

Американский журналист Такер Карлсон берет интервью у президента России Владимира Путина. Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Карлсон может выпустить интервью с Тарой Рид

При этом Semafor сообщает, что Такер Карлсон записал интервью с бывшей помощницей президента США Джо Байдена Тарой Рид. Она работала на него в 1993 году и впоследствии обвинила политика в сексуальных домогательствах. Байден эти обвинения отверг.

Ранее стало известно, что Рид также задумалась о получении российского гражданства. «Я не знаю, что из этого получится, но обещаю быть хорошим гражданином и обещаю двигаться вперед по жизни в позитивном ключе», — сказала она.