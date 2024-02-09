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17:05, 9 февраля 2024Наука и техника

Саудовская Аравия представила бронетранспортер Tares в Эр-Рияде

Компания ERAF представила бронетранспортер Tares 4x4 на выставке WDS в Эр-Рияде

Фото: ERAF

Компания ERAF из Саудовской Аравии представила бронетранспортер (БТР) Tares 4x4 на выставке World Defense Show (WDS) 2024 в Эр-Рияде. Об этом сообщает Army Recognition.

Двухосная машина получила 6,7-литровый турбодизельный двигатель мощностью 300 лошадиных сил. Он обеспечивает машине максимальную скорость до 120 километров в час. Запас хода Tares 4x4 составляет 600 километров.

Остекление и броня корпуса машины выдерживают обстрел винтовочными пулями с расстояния около десяти метров. Днище Tares 4x4 обеспечивает защиту экипажа от разрывов ручных гранат, противопехотных мин и боевых элементов артиллерийских снарядов.

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БТР получил дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом и дымовыми гранатометами.

Ранее в феврале гендиректор предприятия «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что бронеавтомобили компании получили дополнительную защиту от огня ручных противотанковых гранатометов и FPV-дронов.

В том же месяце стало известно, что «Рособоронэкспорт» впервые покажет новый бронеавтомобиль класса MRAP (mine-resistant ambush-protected — защищенная машина с повышенной противоминной защитой) для подразделений спецназа ЗА-СпН «Титан» на WDS.

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      Даниил Иринин
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